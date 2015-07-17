Китай впервые за шесть лет опубликовал данные о золотовалютных резервах

Согласно представленным официальным данным, золотовалютные резервы Китая выросли на 57%, тем самым страна обогнала Россию и стала пятой в списке по объему ЗВР. Азиатская страна увеличила свои активы на 53,31 млн тройских унций (1658 тонн), о чем объявил Народный банк Китая в пятницу. В последний раз страна объявляла о своих запасах в 2009 году — тогда их было 33,89 млн тройских унций (1054 тонны). Самые большие запасы золота у США — около 8133,5 тонн, по данным Всемирного золотого совета. Цены на золото не сильно изменились после выхода данных: фьючерсы на золото с поставкой в августе торговались к 15:38 мск на уровне $1139,60 за тройскую унцию.

В то время как металл больше не используется как резервная валюта, в центральных банках США и Европы имеются его запасы. Китай, возможно, специально покупал золото в последние годы - это часть его плана по диверсификации своих валютных резервов. Политики настаивают на том, чтобы добавить юань в корзину Международного валютного фонда (специальные права заимствования включают в себя доллар, евро, иену и британский фунт).

"Рынок спекулировал на размере золотовалютных резервов Китая в течение многих лет и центральный банк всегда был скрытным - до этого момента, - говорит Фу Пэн, портфельный менеджер в Lianzhan Global Macro Fund Management Co. - Раскрытие информации может означать, что Китай все еще настаивает на большой роли своей валюты в мире, демонстрируя полную прозрачность".

Китай является крупнейшим в мире производителем золота и соперничает с Индией по количеству его потребления. МВФ все еще держит 2814 тонн золота, а также большинство центральных банков имеют этот металл на своих балансах. Россия, например, тоже увеличила запасы более чем в три раза с 2005 года.