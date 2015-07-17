Мнение: На этой неделе европейская мечта умерла заслуженной смертью

Нынешняя греческая сделка по сути даст только временную передышку в кризисе евро, считает политический колумнист Даррель Делмейд. Греция будет жить, чтобы продолжить битву в другой день. Греческий парламент проголосовал за принятие жестких требований Европейского Союза - в ожидании дня, когда здравый смысл вернется к кредиторам и эти условия отменят или пересмотрят. Голосование прокладывает путь к тому, чтобы начать переговоры по третьей программе спасения и оказания непосредственной помощи Греции: стране уже обещали промежуточный займ в 7 млрд евро и увеличение ликвидности банкам со стороны ЕЦБ.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который показал редкое благородство среди сегодняшних политиков и унижался, чтобы добиться согласия с условиями кредиторов, не отрицая, что они губительны и несправедливы, пока останется премьер-министром, пусть даже и без поддержки своей партии Syriza. Теперь уже бывший министр финансов Янис Варуфакис вернется в академические рощи, где его безрассудное эго будет чувствовать себя как дома.

Когда-то популярная канцлер Германии Ангела Меркель получит одобрение своего парламента, чтобы начать переговоры по спасению Греции, даже после того, как она публично унизила избранного лидера Греции и заставила его унижаться, чтобы пожилые граждане страны смогли получить лекарства, в которых они нуждаются.

И вот Европа может начать долгий процесс «раскручивания» союза, который провалился и больше не имеет шансов развиться в Соединенные Штаты Европы. Греция, возможно договорится о третьей программе спасения с облегчением долгового бремени от МВФ и останется в еврозоне - на некоторое время. Но рано или поздно она покинет евро, потому что каждая страна на юге Европы уйдет из еврозоны. Евро останется в качестве валюты для небольшой горстки стран в тени немецкой экономики, а потом вообще перестанет существовать. Послевоенный "Европейский проект" политической и экономической интеграции закончился.

Позже в этом году испанские избиратели выскажут свой протест против евро существенной поддержкой Podemos, даже если партия не получит большинство в правительстве. В 2017 году Великобритания устроит референдум о том, оставаться ли в ЕС, где потребует особые привилегии - чтобы Брюссель не подходил к ней на расстояние вытянутой руки, иначе она уйдет из еврозоны и создаст более тесный союз и торговую зону с Швейцарией, Норвегией и Исландией.

Кроме того, в 2017 году, лидер Национального фронта Марин Ле Пен сделает серьезную заявку на пост президента Франции от Социалистической партии, чей нынешний лидер Франсуа Олланд считает лучшим ответом на греческий кризис призыв «к более тесному финансовому и политическому союзу». Если она выиграет, то примет незамедлительные меры по выходу из ЕС и восстановит полный французский суверенитет.

Польша, Чехия и другие новые члены ЕС будут влачиться вслед за идеей присоединения к единой валюте, потому что они давно ждут возможного развала или сокращения союза — в первую очередь из числа стран в непосредственной близости к Германии.

Европейский парламент будет увядать из-за своей беспомощности после того, как его лидеры не сделали ничего, чтобы остановить саботаж европейского проекта благодаря близорукой и непримиримой Германии и ее вотчин - Нидерланд, Австрии и Финляндии. Какой смысл продолжать платить за это сумасбродство, когда нет никакого будущего для политической интеграции?

Не наделайте ошибок. Это была историческая неделя для Европы. Не обязательно плохая, но неделя, чтобы понять, что понятие «общеконтинентальная демократия», основанная на солидарности сильно разрозненных культур, - несбыточная мечта и она никогда не будет реализована.

Принятые на этой неделе под сильным давлением законы в Греции могут быть отменены в будущем тем же парламентом Греции. Если ему повезет, Ципрас в состоянии будет объяснить это всей стране.

Последствия последних событий в Европе будут резонировать далеко за пределы континента. Разгром Греции убил последние остатки доверия к Международному валютному фонду.

Все эти события могут стать чрезвычайно положительными для мировой экономики. ЕС и МВФ перестанут играть конструктивную роль, и мир будет лучше, если мы сможем уйти от этих учреждений. Мир на самом деле будет в долгу перед греческим народом и Алексисом Ципрасом, которые разоблачили лицемерие и некомпетентность этих двух организаций, возникших под обломками Второй мировой войны, но уже давно изживших себя.

Что касается Германии, тут смотрите сами. Наслаждайтесь вашей Меркель, вашим Вольфгангом Шойбле и остальными заурядными политическими лидерами. У других европейских стран есть свои собственные барабанщики, которых можно слушать.