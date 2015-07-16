Греция бросает тень на ЕЦБ перед июльским заседанием. Справится ли Супер Марио?

Настало время Супер Марио. Президент Европейского центрального банка Марио Драги будет в центре внимания в четверг, в то время как Греция и будущее еврозоны висят на волоске.

Глава ЕЦБ проводит сегодня очередное заседание центрального банка, после чего намечена пресс-конференция (в 15:30 мск). Скорее всего, на ней представители ЕЦБ объявят, что банк оставил процентные ставки без изменений, как и ожидает рынок. Тем не менее, Греция продолжает маячить в сводках новостей и аналитических статьях, однако банкиры в состоянии утверждать, что Европа видит признаки восстановления экономики за спиной программы QE (60 млрд евро в месяц), запущенной в марте.

Греция, которая одобрила пакет реформ для спасения, будет также центральной темой на заседании. Вполне вероятно, что Драги поднимет вопрос об опасном состоянии банков Греции, которые продолжают получать экстренную помощь от ЕЦБ в рамках программы ELA.

Банковская система Греции — кровь любой здоровой экономики - по существу, банкрот. Финансовые учреждения страны поддерживали жизнеобеспечение в эти недели. Вкладчики могли снимать только 60 евро в день во время банковских каникул, которые начались 29 июня. Тем не менее, Греция сталкивается с угрозой массового оттока денег из банков, когда те возобновят работу, а недавнее решение ЕЦБ существенно повысить лимит обеспечения ликвидности банков (та самая ELA) может только обострить ситуацию.

Это загадка, с которой должны будут бороться Драги и его коллеги в четверг, пишет Марко Валли, главный экономист еврозоны. Он считает, что если ЕЦБ будет долго думать, как помочь сейчас банкам, они могут не выдержать и лопнуть раньше - выжить после оттока вкладов после ограничений в 60 евро будет очень сложно. Валли отмечает, что Греции, возможно, придется задействовать набор спасательных инструментов Европы, известный как Европейский механизм стабильности (ESM). Но большинство экспертов сомневаются, что Драги притронется к вопросу о том, что он планирует делать с греческими банками, пока другие члены еврозоны не согласятся с условиями (которые парламент Греции сегодня уже принял).

Что еще беспокоит Драги? Китай. Китайские акции были недавно разгромлены. Хотя падение и было смягчено властями Пекина, которые заморозили IPO и приняли другие меры, чтобы остановить резкое снижение на рынке, оно все же может иметь последствия для Европы. Все потому, что вторая по величине экономика в ​​мире является крупным импортером европейских товаров и услуг, а авария на фондовом рынке означает, что китайские инвесторы получат удар по своим кошелькам.

В самом деле, после последнего заседания ЕЦБ Драги уже дал понять, что слабость развивающихся рынков сделала рост менее динамичным в последние месяцы. Кроме того, неопределенность в отношении экономики развивающихся стран стала поводом для МВФ, чтобы понизить свои прогнозы роста на прошлой неделе — по мнению Фонда, рост экономики составит 3,3% (еще в апреле прогнозировали 3,5%).

Хотя рынки были относительно оптимистичны в последнее время по отношению к греческой саге, мы продолжаем видеть, что у многих остаются сомнения в том, сможет ли Греция реализовать принятые реформы. Таким образом, рынок ожидает, что Драги как-то выскажет позицию ЕЦБ - сохранит ли он бдительность и готов ли моментально действовать в случае, если появятся признаки «заражения» в других периферийных странах. Это означает, что Драги должен сделать все необходимое, чтобы отправить посыл о том, что европейская валюта остается сильной.