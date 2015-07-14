Статистика по розничным продажам в США разочаровала доллар

Вышедшая сегодня американская статистика розничных продаж серьезно разочаровала рынки. В июне американцы приобрели меньше товаров и услуг, показав спад впервые за 4 месяца. Базовый индекс розничных продаж в июне по сравнению с маем упал на 0,1%, хотя должен был вырасти на 0,5%. Объем розничных продаж снизился на 0,3%, хотя аналитики предполагали рост на 0,2%.

Аппетит граждан к росту расходов в июне оказался разочаровывающим, даже несмотря на постепенно растущую экономику США. На розничные продажи приходится крупная доля потребительских расходов, их часто называют источником жизненной силы экономики США. Поэтому снижение этого параметра привело к моментальному снижению доллара: к 16.11 EURUSD выросла на 0,48% до 1,1050; USDJPY снизилась на 0,26% до 123,12; GBPUSD выросла на 0,73% до 1,5594. Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,34% до отметки 96,60.

Разочаровывающий отчет о розничных продажах может снизить рост ВВП США за второй квартал (эта цифра должна выйти в свет в ближайшее время).

Домохозяйства сократили расходы на различные товары и услуги, в том числе на автомобили, одежду, мебель, походы в рестораны. Американцы явно показывают, что не намерены резко увеличивать доходы, даже несмотря на снижение безработицы и удешевление многих товаров. Сейчас нация более склонна к экономии.

За прошедший год розничные продажи возросли только на 1,4%: такое «похолодание» связано в основном с удешевлением энергоносителей.

В свете происходящего становится всё более интересно, что же завтра и послезавтра скажет Джанет Йеллен, как она охарактеризует экономические условия, сложившиеся сейчас в США и готова ли финансовая система страны к первому почти за 10 лет повышению процентной ставки регулятора.



