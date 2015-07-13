Цены на нефть падают: за баррель Brent дают меньше $58

В понедельник днем на сырьевых торгах нефтяные котировки демонстрируют снижение — рынок ждет соглашение по Ирану, от которого зависит, получит ли рынок дополнительные поставки сырья. По мнению аналитиков Bloomberg, рынок нефти и так уже перенасыщен. К 15:13 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре торговались на отметке $57,81 за баррель, в то же время фьючерсы на августовскую нефть WTI торговались на уровне $51,67 за баррель.

17 дней уже идут переговоры представителей Ирана с "шестеркой" международных посредников (пятеро постоянных членов СБ ООН и Германия) по иранской ядерной программе. Стороны составили текст соглашения - около 100 страниц - и оно уже практически полностью готово. Заявление об успешном завершении переговоров могут сделать сегодня-завтра.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что "переговоры вступили в финальную фазу", но пообещать, что все вопросы будут решены в ближайший день или два, не смог.

"Идея о том, что сделка по Ирану - дело решенное, уже заложена в котировки нефти, - считает аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг. - Вместе с тем любое затягивание переговоров окажет позитивное влияние на цены".

Сегодня также стало известно, что Китай увеличил импорт нефти в июне на 27% по сравнению с маем - до 7,2 млн баррелей в сутки, теперь страна вновь на первой строчке в списке крупнейших импортеров топлива в мире.

Кроме того, ОПЕК в понедельник повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году - до 92,6 млн баррелей в сутки.