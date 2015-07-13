Джанет Йеллен все-таки надеется, что ФРС сможет начать повышение ставок в 2015 году

В пятницу на конференции в Кливленде глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что по-прежнему верит в повышение базовой процентной ставки регулятора до конца 2015 года. Она также повторила, что темпы этого повышения будут постепенными. "Я ожидаю, что в определенный момент в текущем году будет целесообразно предпринять первый шаг по повышению процентной ставки по федеральным кредитным средствам и тем самым начать нормализацию монетарной политики", - заявила Йеллен.

Вместе с тем, Йеллен предупредила, что какие-то непредвиденные обстоятельства вполне могут ускорить или, наоборот, отложить этот шаг. "Я хотела бы отметить, что остается высокая степень неясности изменений в экономике и инфляции, и неожиданные события могут отложить или ускорить этот первый шаг", - сказала она.

В июньских программах глав американского центробанка есть прогноз двух повышений процентной ставки в этом году: оба раза на 25 б.п. Но в 2016 году ФРС прогнозирует более сдержанные темпы повышения.

Йеллен говорила, что ее прогноз по экономике и инфляции "в целом совпадает с оценками, представленными участниками Комитета по открытому рынку". "Многие из основополагающих факторов, определяющих экономическую активность в США, являются устойчивыми и в ближайшие годы должны обеспечить восстановление темпов экономического роста, - считает она. - В частности, я ожидаю дальнейшего роста занятости и снижения уровня безработицы". К слову, в прошлом месяце безработица в Америке составила 5,3%, это минимум за 7 лет.

Низкий уровень базовой инфляции (1,2% за последний год) частично свидетельствует об укреплении обменного курса доллара США во втором полугодии, считает Джанет Йеллен. Похоже, мировые финансовые рынки теперь думают, что американская экономика сравнительно крепче, чем экономика многих ее торговых партнеров.