В США неожиданно выросло число безработных, аналитики этого не ожидали

Министерство труда США сегодня опубликовало отчет, согласно которому на прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло до 297 тыс. Эксперты ожидали снижение показателя до 275 тыс. Кроме того, министерство пересмотрело данные предыдущей недели: вместо 281 тыс. было подано 282 тыс. заявок.

В среднем число заявок за последний месяц выросло до 279,5 тыс., прежде было около 275 тыс. Эти слабые данные на рынке труда, похоже, показывают, что наступила пауза после существенного улучшения в последнее время, верят эксперты. Но данные также могут быть волатильными из-за праздника (4 июля в стране отмечали День независимости) и плановых закрытий автомобильных заводов на ремонт.

Пособие по безработице продолжают получать 2,334 млн американцев. Неделей ранее их было 2,265 млн.

На фоне этих отчетов пара EUR/USD сегодня снизилась — к 16:38 мск она торговалась на уровне 1,1057 (-0,18%).