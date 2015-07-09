Европейские индексы растут на ожидании греческих предложений

На торгах в четверг растут котировки европейских компаний. К 14.44 DAX прибавил уже 2,16%, САС 40 вырос на 2,43%; FTSE 100 окреп на 1,33%. Очень бодро ведут себя периферические индексы. IBEX 35 увеличился к 14.54 на 2,73%; итальянский FTSE MIB — на 2,76%.

Европейские фондовые рынки растут в надежде на то, что Греция представит сегодня конкретные предложения, которые устроят международных кредиторов. Однако если в воскресенье сделка не будет достигнута, то выход Греции из еврозоны станет практически решенным делом.

К середине торгового дня все сектора Stoxx 600 торговались в плюсе. Среди самых «удачливых» компаний — Man Group, которая прибавила 9%. Orion выросла на 8,2%: финский фармацевтический концерн улучшил свой прогноз на 2015 год.