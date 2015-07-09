Акции АТР в четверг развернулись к росту вслед за китайским отскоком

Сегодня рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном росли. Китайский фондовый рынок нашел опору в свежих нормативных мерах правительства.

Центробанк Китая в четверг заявил, что будет использовать ряд мер для поддержки стабильности на рынках капитала страны: стимулирует межбанковское кредитование, позволяет финансовым учреждениям пересмотреть условия погашения кредитов. Кроме того, Пекин облегчил правила, по которым страховые компании могут вкладываться в акции «голубых фишек», поднял маржинальные требования для коротких позиций против акций с малой капитализацией и предостерег инвесторов от «иррациональных продаж» на фондовом рынке.

По мнению рыночных аналитиков, беспрецедентные экстренные меры могут сработать. Конечно, возвращение на бычий рынок не произойдет в одночасье, но все, что происходит сейчас, может знаменовать собой окончание коррекции. Правительство покупает рынок и, скорее всего, продолжит покупать, пока торги не стабилизируются.

Аналитики Deutsche Bank тоже ждут технического отскока Shanghai Composite на этой неделе благодаря действиям правительства.

Тем не менее, более половины компаний, торгующихся на китайском фондовом рынке, приостановили торговлю, и инвесторы, чьи денежные средства остаются подвешенными в акциях этих компаний, все еще испытывают беспокойство и вполне понятную тревогу. Поэтому настроения на ближайшее время смешанные.

Shanghai Composite закончил сессию ростом на 6%, Shenzhen Composite прибавил 3,8%.

Лидерами роста были тяжеловесы шанхайского индекса, компании по продаже недвижимости. China Vanke и Poly Real Estate выросли до максимально допустимых 10% каждая. До уровней дневного лимита повысились и акции CITIC Securities, и бумаги Haitoung Securities.

Оценки смешанные: многие аналитики остаются осторожными. «По сути, Китай возвращается к равновесному уровню. Чудовищное соотношение P/E возвращается к более реалистичному уровню. Однако лопнувший пузырь показал еще не все последствия», — говорит в своей записке для инвесторов Эван Лукас, рыночный стратег IG. Вчерашняя распродажа на китайских рынках была охарактеризована им как «черная среда».

Hang Seng тоже вырос: гонконгский индекс прибавил 4,1%, проигнорировав обострение глобальной неопределенности. На внутреннем фронте данных, ИПЦ в Китае вырос на 1,4% в июне в годовом выражении, что чуть выше прогнозов рынка. А вот индекс цен производителей находится в дефляции и снижается уже 39-й месяц подряд. В июне он упал на 4,8%.

Nikkei окреп на 0,6%. В последний час торговли японский индекс ушел в положительную зону благодаря отскоку фондового рынка Китая, однако остался ниже психологического уровня в 20 000.

Сегодня хорошо чувствовали себя компании, тесно связанные торговыми отношениями с материковым рынком: Komatsu отскочил на 1,6%, Hitachi Construction Machinery оказалась в плюсе на 0,4%. Отыграл свои потери Nissan Motor: сегодня котировки его выросли на 0,6%. Honda практически не изменилась: росту этого экспортера помешали новости об увеличении отзыва автомобилей для замены неисправных подушек безопасности.

S&P/ASX 200 чисто символически прибавил 0,03%. Отчет по занятости в стране показал лучшие, чем ожидалось, результаты. В июне в экономике страны прибавилось 7 300 рабочих мест, хотя ожидалось 5000 рабочих мест. Поддержку рынку оказал отскок китайского рынка. Горнодобывающий сектор вырос: Fortescue Metals прибавил 6,6%; BHP Billiton и Rio Tinto окрепли на 1% каждый.

Рост австралийского индекса был заторможен кредитным сектором: Westpac и National Australia Bank снизились на 0,8% и 0,6% соответственно.

Kospi вырос на 0,6%. Южнокорейский индекс отошел от четырехмесячного максимума. Рост индикатора обеспечили «голубые фишки». К примеру, Samsung Electronics прибавил 2,1%. Отыграли потери брокерские дома: так, Daewoo Securities выросли на 4,6%.

А вот Korean Air Line отреагировала на рост нефтяной цены и потеряла сегодня 5,5%.