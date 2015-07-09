Золото отскочило от четырехмесячного минимума

В среду вечером и сегодня во время азиатской сессии фьючерсы на золото отошли от четырехмесячных минимумов. К 11.47 мск желтый металл торгуется на уровне 1 162,30. Золото подорожало после выхода «минуток» последнего заседания ФРС США. Они показали, что центробанк будет ждать больше признаков укрепления американской экономики, прежде чем повысить процентную ставку. На этом фоне ослабел доллар, а это, в свою очередь, послужило драйвером для отскока золота.

Однако желтый металл продолжает оставаться под давлением опасений по Китаю. Несмотря на то, что сегодня шанхайский индекс вырос, есть опасения, что у китайцев просто не осталось ликвидности на рынке для покупки золота.

Техническую поддержку для золота специалисты видят на уровне $1 145, а если этот уровень будет пробит, то это может означать дальнейшее снижение до $ 1 100.