Вчера приостановились торги на NYSE: почему это тревожный сигнал для инвесторов?

Во время торгов на американских фондовых площадках в среду примерно в 18:32 мск были приостановлены торги на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Торги прервались по всем ценным бумагам биржи на полчаса из-за технических проблем с подключением к системе. Все невыполненные ордеры были аннулированы; по словам представителей биржи, это была не кибератака, а внутренняя техническая проблема. Но аналитики MarketWatch считают, что не стоит так легкомысленно относиться к этому случаю.

По их мнению, внезапное и необъяснимое прекращение торговли в среду для инвесторов должно стать сигналом. Даже если NYSE и не стала жертвой кибертерроризма, а просто столкнулась с очередным техническим глюком, а рынок был вынужден нажать "ВЫКЛ", это сигнализирует об уязвимости рынка, который почти сейчас полностью электронный и сильно зависит от работы техники.

Что еще хуже - компьютерные сети United Airlines вчера также отметили технический сбой, из-за которого пришлось на два часа задержать все самолеты компании. Плюс ко всему, говорят, на время перестал работать сайт издания The Wall Street Journal.

"Любой, у кого есть компьютер, знает, что с ним периодически случаются аварии - ничего не совершенно, - говорит Майкл Гольдштейн, профессор в Babson College и бывший экономист NYSE. - Поэтому в мире, в котором мы живем в настоящее время, случается такое, что авиакомпании и крупные фондовые биржи из-за серьезных проблем с компьютерами заставляют людей нервничать". Но Гольдштейн говорит, что мы должны задуматься, а как вообще выглядит кибератака? Может быть, именно так.

Для NYSE вчерашний глюк должен стать особенно тревожным, учитывая расследование обвального "Flash Crash" в 2010 году, когда акции упали, по мнению регулятора, из-за работы одного трейдера в Великобритании, который «ошибся», выставляя ордер. Предполагаемый преступник, кстати, до сих пор не назван.

Чтобы быть уверенным, что есть большая разница между потенциальной кибератакой и сбоем компьютера, справедливо было бы спросить, насколько вообще безопасны и надежны биржи, будь то NYSE, ICE, CME и Nasdaq? Опрос показывает, что рынок мало доверяет этим рынкам. Прошлым летом, к примеру, лучшим рынкам выразили недоверие 64% опрошенных, а 75% опрошенных телеканалом CNBC респондентов считают, что рынок "сфальсифицирован".

События среды должны дать паузу инвесторам, которые зависят от торговых систем и весьма сложной системы бирж. Для тех, кто инвестирует в долгосрочной перспективе, особого волнения это не создаст, но для тех, кто торгует регулярно - включая брокеров и управляющих фондами, работающих по поручению клиентов — подобные ситуации вызывают беспокойство, на самом деле.