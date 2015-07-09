Среда завершилась в Европе небольшим ростом индексов

По итогам вчерашней сессии фондовые индексы Западной Европы выросли, сообщает Bloomberg. Рынок наконец-то продемонстрировал позитивное настроение после греческого референдума и новостей о будущем соглашении с кредиторами. Сейчас инвесторы и трейдеры в ожидании очередного экстренного саммита лидеров стран еврозоны, который намечен на это воскресенье, на нем должны окончательно решить судьбу Греции. На данный момент верят в спасение страны от дефолта немногие. "Люди думают: что бы ни произошло, в воскресенье у нас будет решение, и все вернется к норме", - сказал главный аналитик Market Securities по странам Европы Стефан Эколо.

В свою очередь, страны еврозоны ждут от греческого правительства конкретного плана действий (его должны представить сегодня), затем до субботы еврогруппа его рассмотрит, а в воскресенье уже примет окончательное решение по Греции. Также надо сказать, что вчера Афины отправили заявку на получение кредита из Европейского стабилизационного механизма (ESM) на три года.

В среду по итогам торговой сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,04%. Британский FTSE 100 поднялся на 0,9%, германский DAX вырос на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,8%. Фондовые индексы Италии, Португалии и Испании увеличились на 2,6%, 1,4% и 0,8% соответственно. Рынок Греции будет закрыт до пятницы включительно.

Акции Barclays Plc вчера выросли на 2%, когда в компании сообщили об отставке главного исполнительного директора банка Энтони Дженкинса.

Кроме того, акции автопроизводителей Volkswagen AG и BMW AG упали вчера более чем на 3,2% после выхода данных о снижении продаж автомобилей в Китае в прошлом месяце.