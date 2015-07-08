Греция запросила новый трехлетний кредит у ESM

Греция направила официальный запрос на выдачу ей трехлетнего кредита по линии ESM (Европейского стабилизационного механизма).

Письмо Греции подтверждает призыв к облегчению бремени задолженности (в частности, к списанию части долга) и содержит обещание предоставить в четверг до полуночи список конкретных мер по реформированию, предлагаемый греческим правительством. Греки в очередной раз обещают провести налоговую и пенсионную реформу, а деньги просят для справедливого распределения между различными группами населения. По словам Ципраса, ранее вся предоставлявшаяся помощь уходила на спасение банковской системы страны.

Заявка Греции в ESM будет обсуждаться на уровне заместителей министров финансов еврозоны.

Давление с обеих сторон растет: стороны прилагают усилия к тому, чтобы хотя бы о чем-то договориться и предотвратить, казалось бы, неизбежный выход Греции из еврозоны. Секретарь Казначейства США, Джейкоб Лью, впервые публично заявил в среду, что Европа должна реструктуризировать греческий долг, чтобы сделать его более устойчивым. Это, по словам Лью, должно стать ключевой частью аварийно-спасательных работ, однако именно этому очень сопротивляется Германия.

К проблеме в качестве посредника подключаются США, которые убеждают Афины и Германию быть более гибкими в переговорах.