Европейские фондовые рынки сильно упали во вторник

На торгах в Европе во вторник, 7 июля, фондовые индексы закрылись в красной зоне — инвесторы вновь резко реагируют на новости из Греции. Так, к концу торгового дня сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,6%; показатель уже снизился на 9,98% по сравнению с максимумом этого года в апреле, а падение индекса на 10% - это сигнал коррекции на рынке. Британский FTSE 100 по итогам торгов упал на 1,58%, французский CAC 40 - на 2,27%, германский DAX - на 1,96%. Итальянский фондовый индикатор FTSE MIB продемонстрировал самое сильное снижение вчера — он упал на 3%, а португальский PSI 20 упал на 2,2%.

Половина из 18 фондовых рынков Европы, за которыми следит Bloomberg, упала на 10% и более с апрельских максимумов, в том числе упали рынки Италии, Испании и Франции. Греческий рынок по-прежнему закрыт.

Как пишут европейские СМИ, Греция сегодня запросит помощь в рамках Европейского механизма стабильности (ESM), о чем сообщил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам встречи министров финансов еврозоны.

"Неделя за неделей мы наблюдаем, как европейский рынок подходит к коррекции, в то время как Греция приближается к краю пропасти, - говорит аналитик Bank J Safra Sarasin в Цюрихе Алессандро Би. - Возникают моменты паники, а затем пару дней рынок переваривает информацию. Я думаю, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока греческий вопрос не будет решен".

Вчера снизились акции энергокомпаний, горнодобывающих фирм и автопроизводителей. Акции французской нефтесервисной компании Technip упали на 8,3%, когда компания сообщила, что спишет единовременно 650 млн евро в связи с реструктуризацией. Кроме того, компания собирается сократить 6 тыс. рабочих мест и уменьшит флот нефтесервисных судов.

Курс акций германского издательского дома Axel Springer SE вырос на 2,2% после новости о возможном слиянии с вещательной компанией ProSiebenSat.1 AG, акции последней выросли на 2,8%.