Правительство Китая тщетно пытается остановить панику на фондовом рынке

Сотни китайских компаний приостановили торговлю своими акциями. Пекин пытается прекратить самый резкий спад своего фондового рынка за последние двадцать лет. В течение прошлой недели количество компаний, которые временно приостановили свой листинг в течение недели, достигло 760. Согласно газете Securities Times, выпускающейся Шэньчженской фондовой биржей, это более четверти всех компаний, торгующихся на шанхайской и шэньчженской фондовых площадках.

В июне основной китайский индекс достиг семилетнего максимума. С тех пор акции входящих в него компаний резко обрушились. Началось это с наступления властей на маржинальное финансирование — использование заемных средств для приобретения акций и с тех пор раскручивалось с большой скоростью.

Пекин предпринял шаги для сохранения на плаву двух своих основных индексов. В том числе были предприняты прямые закупки бумаг компаний с крупной капитализацией («голубых фишек»), запрет IPO и снижение торговых сборов. Однако попытки эти до сих пор ни к чему не привели. На рынке действительно царит паника.

Shanghai Composite вырос вчера ценой титанических усилий регуляторов, однако сегодня снова перешел к снижению на 1,3%. Shenzhen Composite потерял сегодня целых 5,3%. Шэньчженский индекс показывает весьма драматическое падение: сейчас он на 122% ниже, чем всего лишь месяц назад.

Сырьевые товары тоже оказались под сильным давлением, во главе с медью. Цена фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов упала до пятимесячного минимума, за два дня потеряв 7%. Сейчас тонна меди стоит $5,360. Удешевление меди — прямой результат падения китайского фондового рынка, ведь Китай — крупнейший потребитель меди. Перспективы роста экономики Поднебесной сейчас очень неопределенные.

Оффшорные китайские акции тоже пострадали: акции Китая, торгующиеся в Гонконге, подешевели сегодня на 3,3%, а в американском листинге упали до минимумов 2011 года.

Интересный факт: активизировалась и китайская цензура. Один из журналистов сообщил газете Financial Times о том, что правительство запретило местным СМИ использовать термины «фондовый обвал» и «спасение рынка» в своих докладах и сводках.

Многие аналитики считают, что, несмотря на серьезную координацию действий со стороны властей, разворот заемных позиций будет продолжать влиять на акции. Пекин рискует показаться перед всем миром отчаявшимся и истеричным, особенно при условии, что его действия пока вообще не возымели никакого эффекта.