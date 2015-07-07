Евро падает на ожидании саммита по Греции

Во вторник единая валюта снижается из-за неопределенности по Греции. К 10.25 EURUSD снизилась до 1,1021, потеряв 0,32%. EURJPY упала на 0,19% до 135,24. Однако вчера к вечеру евро отошел от минимумов, достигнутых вчера: инвесторы надеялись, что найдется способ решить греческий долговой кризис и при этом оставить страну в едином валютном пространстве.

Позже сегодня инвесторы ждут ежемесячных данных по американской торговле — это тоже сдерживает рост доллара. Инвесторы ждут подсказок о темпах роста во втором квартале в США, поэтому они не торопятся устраивать массовую скупку доллара.

Несмотря на то, что сегодня единая валюта показывает похвальную устойчивость, тем не менее, мрачное будущее Греции и ее глубокий кризис в долгосрочной перспективе омрачает небосклон евро. Сохраняющаяся неопределенность давит на аппетиты инвесторов к риску.