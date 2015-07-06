Евро падает к остальным валютам

После результатов греческого референдума евро идет вниз по отношению к основным мировым валютам. Греки проголосовали против принятия условия международных кредиторов. Долговой кризис вступает в новую фазу, в Европе — большая неопределенность. На фоне угрозы выхода Греции из еврозоны единая валюта испытывает сильное давление. В итоге к 11.09 мск EURUSD опустилась на 0,20% до 1,1087. EURJPY снизилась на 0,42% — до отметки 135,85. EURGBP потеряла 0,34%, до 0,7115.

На вторник назначен экстренный саммит еврозоны, Алексис Ципрас заявил, что его правительству поручено достичь жизнеспособного решения по сделке с кредиторами. Судя по всему, впереди длительные переговоры. Они пройдут без участия Яниса Варуфакиса, который сильно раздражал переговорную группу со стороны Евросоюза. Министр финансов Греции сегодня заявил, что собирается уйти в отставку, но горячо приветствует итоги референдума.