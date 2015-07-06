Греция продолжает удивлять: Варуфакис подал в отставку

Как сообщает греческое агентство ANA-MPA, министр финансов Греции Янис Варуфакис решил подать в отставку после референдума. «После оглашения результатов референдума мне стало известно, что участники Еврогруппы и другие партнеры считают, что мое отсутствие на переговорах помогло бы достичь соглашения. По этой причине я ухожу из минфина», — заявил Варуфакис.

«Референдум 5 июля останется в истории как уникальный момент, когда маленькая европейская страна восстала против долговой кабалы. Как и всякая борьба за демократические права, так же это историческое неприятие ультиматума Еврогруппы в июне станет блестящим примером. Поэтому важно, что греческий народ ответил «нет», и теперь будут приняты правильные действия, а это предполагает реструктуризацию долга, меньше мер жесткой экономии, перераспределение в пользу нуждающихся, и реальные реформы», - приводит слова Варуфакиса издание «Вести-Экономика».

Янис Варуфакис обещает помогать Алексису Ципрасу и будет советовать, как использовать капитал, который греческий народ "даровал на вчерашнем референдуме". «Я чувствую гордость, что предложение кредиторов было отвергнуто с отвращением. Мы, левые, знаем, как действовать коллективно, не заботясь о своей должности. Я полностью поддерживаю премьер-министра Ципраса, нового министра финансов, и наше правительство», - сказал он.

Напомним, что по итогам референдума, который прошел вчера в Греции, греки проголосовали против подписания соглашения с кредиторами на их последних условиях. «Против» условий вчера проголосовали 61,31% греков, «за» - 38,69%.