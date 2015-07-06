Фондовая Европа завершила пятницу в красной зоне

По итогам торгов в конце прошлой недели европейские фондовые индексы показали снижение - в пятницу рынок закрылся в минусе. Такое настроение, впрочем, царило в Европе всю неделю. Рынки ждали греческого референдума, который прошел вчера, сообщает Bloomberg.

В пятницу падение фондовых индексов Европы усилилось, когда премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что есть единственный способ обеспечить приемлемый уровень задолженности Греции: нужно списать 30% обязательств и отсрочить погашение долга на 20 лет.

"Инвесторы, очевидно, хотели продать перед выходными всё, что можно. Минимальная разница между голосами "за" и "против" в опросах создавала так много неопределенности, что потери на торгах неизбежны. Ципрас вел очень агрессивную кампанию, убеждая греков голосовать против", говорил аналитик Banco Commercial Portugues Рамиру Лурейру.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 в пятницу упал 0,5%, за всю неделю показатель снизился на 3,4%. Британский FTSE 100 упал в пятницу на 0,67%, французский CAC 40 — на 0,57%, германский DAX упал на 0,37%.

Акции германского производителя калийных удобрений K+S AG выросли на 4,5%, когда компания отклонила предложение о поглощении от канадского конкурента Potash Corp. Котировки акций Rio Tinto и BHP Billiton упали на 1% и 2% соответственно вслед за падением цен на железную руду.

Акции Royal Bank of Scotland снизились на 1,6% после заявления регуляторов США о том, что в случае проигрыша судебного дела по иску о продвижении ипотечных бумаг ему придется заплатить до $13 млрд различных штрафов.