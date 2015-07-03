Доллар снижается в пятницу

Вчера вечером вышли разочаровывающие данные по рынку труда в США. На этих новостях доллар немного снизился к основным валютам. На момент 9.45 мск EURUSD выросла до 1,1099 (прибавив 0,17%), GBPUSD чуть подросла до 1,5615. По отношению к иене американец держится на стабильном уровне: USDJPY находится на отметке 123,06 (это минус 0,01%).

Евро тоже прибавил по отношению к иене: EURJPY к 9.54 торгуется на уровне 136,65.

Настроения инвесторов осторожные. Во-первых, сохраняется неопределенность по греческому вопросу, и трейдеры ждут воскресного референдума, не решаясь на крупные шаги. Во-вторых, статистика по рынку труда в США не оправдала надежд рынка, и поэтому инвесторы опасаются, что повышение процентной ставки ФРС опять будет отложено. Ранее представители американского регулятора неоднократно заявляли, что этот шаг будет сделан только когда будет окончательно понятно, что экономика США устойчиво восстанавливается.



