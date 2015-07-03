Результат back-теста советника EFFE

Ruslan Kuchma :

почти как я руками торгую. А робот должен быть лучше человека, и график должен только расти и не падать.

Зато он не спит, не ест и по бабам не ходит :-) А торгует-торгует-торгует.

А график может быть без падений либо при 100% попадений, либо при локах/удвоениях и прочих приёмах обмана инвестора

