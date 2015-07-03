Результат back-теста советника EFFE
Графики

Результат back-теста советника EFFE

3 июля 2015, 02:14
Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov
4
355

Очень оптимистичные результаты, особенно учитывая что торговля одним лотом и с фиксированных StopLoss, TakeProfit

Добавлю ММ и пожалуй взвинчу цену на советника :-)


#effe, backtest