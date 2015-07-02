Доллар растет к большинству валют, евро замер

Индекс доллара дошел сегодня до трехнедельного максимума: инвесторы ждут крупного пула данных из Америки, которые могли бы подогреть ожидания роста процентной ставки ФРС. Это оттягивает часть внимания от греческого долгового кризиса.

Эксперты рынка говорят, что сегодняшние данные будут решающими по вопросу сентябрьского подъема ставки. Если они будут оптимистичными — есть большой потенциал для дальнейшего роста доллара.

Тем временем евро реагирует на события в Греции. Вчера он снизился на заявлении Алексиса Ципраса, сегодня во время азиатской сессии продолжил движение вниз. Пара EURUSD доходила до отметки 1,037. Однако с началом европейской сессии единая валюта стабилизировалась и держится в узком диапазоне. Сейчас, к 12.00 мск, EURUSD торгуется на уровне 1,1078; EURJPY — на 136,84.

Согласно мнению аналитиков, до воскресенья крупных движений по евро ожидать не стоит: сейчас единая валюта замерла в ожидании греческого референдума.