Инвесторы из Европы просят упростить доступ к китайскому рынку

Как сообщает сегодня «Немецкая волна», Европейская комиссия призвала власти Китая «устранить препятствия для доступа инвесторов из Европы на китайский рынок». «Китайская экономика по-прежнему привлекательна для европейских предприятий и способна извлечь выгоду от дополнительных зарубежных инвестиций», - сказал на саммите ЕС-Китай зампредседателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

По его словам, для притока новых финансов в Китай нужно упростить инвесторам из ЕС доступ к китайскому рынку, а также дать возможность постоянно контролировать свои вложения. "Нам пора начать создавать одинаковые для всех условия конкуренции", - добавил Катайнен.

Ожидается, что участники саммита ЕС-Китай также обсудят двусторонние международные отношения, в том числе проблемы прав на интеллектуальную собственность, технологических инноваций и цифровой экономики.

