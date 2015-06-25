4 новых видео о покупке и аренде роботов в Маркете

На нашем официальном YouTube-канале вышли очередные обучающие ролики - на этот раз о магазине торговых роботов. Четыре новых видео максимально доходчиво и в наглядной форме всего за 10 минут раскрывают всю необходимую информацию о покупке роботов, индикаторов, финансовых журналов и книг.

На данный момент в Маркете можно скачать более 5 000 различных программ для платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Разобраться в таком многообразии и выбрать нужное приложение помогут наши видеоролики. Они же расскажут о том, как купить, арендовать и бесплатно протестировать роботов перед покупкой.





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