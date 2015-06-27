Как иностранные инвесторы зарабатывают на Газпроме и Сбербанке?

О том, почему некоторые иностранные инвесторы в последнее время так полюбили акции российских компаний, рассказывает журнал Forbes. К примеру, управляющий паевым фондом из Флориды Дэвид Айбен скупает дешевеющие активы в сложных для компаний ситуациях. В каком-то смысле он - инвестор-мазохист.



Почти самый крупный актив в его портфеле — это акции российского Газпрома, чьи акции подешевели в прошлом году, а объемы производства довольно сильно упали. С 2012 года рыночная капитализация компании упала на $39 млрд. Айбен считает, что есть смысл покупать дешевые нефтяные и газовые активы, пока другие акционеры большинства крупных нефтяных компаний платят за то же самое в разы больше. У Газпрома очень большая сеть газопроводов, поэтому Айбен очень верит в то, что потенциал нефтегазовой компании (а в прошлом году она обогнала по прибыли даже ExxonMobil) перевесит риски, связанные с политической ситуацией в стране.

Пожалуй, акции развивающихся рынков сейчас стали любимым направлением Айбена. И в настоящее время акции компаний из развивающихся стран составляют более 30% портфеля компании KopernikGlobal, которая управляет активами. Среди них есть, к примеру, есть и акции российского Сбербанка. В этом году они подешевели на 20% и торгуются дешевле балансовой стоимости. В числе интересных Айбен также выделил акции российского энергетического гиганта «Русгидро» и китайской Guangshen Railway.

Дэвид Айбен питает особую любовь к золотодобывающей отрасли, но в его портфеле имеются акции в основном компаний с большими ресурсными запасами (но добывающие мало сырья) — их он держит на случай, если цены на золото снова пойдут вверх. «Нет ничего важнее, чем владеть золотом», — говорит он.

Самым главным принципом Айбена является, похоже, именно противоречивое отношение к рынку - если участники рынка давят на какую-то компанию так сильно, что ее можно купить за полцены, он обязательно этим воспользуется.