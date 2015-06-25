Золото идет вверх на продолжении греческого сериала

В четверг золото немного отыграло потери четырех последних сессий. К 11.04 мск августовский фьючерс стоит $ 1 175,40, хотя вчера к вечеру коснулся отметки $1 171,90 (трехнедельный максимум).

Рост драгоценного металла связан с очередным витком греческой мыльной оперы: вчера стороны снова ни до чего не договорились, рынки затихли перед гипотетической бурей, которая может разыграться сегодня вечером во время решающей встречи лидеров еврозоны. В ближайшее время специалисты рынка драгметаллов предрекают золоту волатильную торговлю между $1 169 и $ 1 180. Хорошими новостями для золота станут плохие новости по Греции — инвесторы кинутся скупать безопасные активы, которыми традиционно считаются драгоценные металлы.

Однако весь мир ждет, что дефолта не случится, а на золото дополнительно давят ожидания роста процентной ключевой ставки ФРС, за которым теоретически последует резкое укрепление доллара. В моменты роста доллара золото, как правило, показывает противоположную динамику.