Торги на европейском рынке четвертую сессию подряд завершаются в плюсе

Во вторник, 23 июня, фондовые рынки стран Западной Европы закрылись ростом — это уже четвертый день подряд, когда рынки заканчивают торговую сессию на позитиве. Как пишет агентство Bloomberg, рост за этот период стал рекордным с января 2015 года.

Несомненно, в центре внимания остается греческий вопрос — его решения ждут все крупные мировые рынки, а инвесторы делают все новые и новые ставки. Как сообщали иностранные СМИ вчера, кредиторы отмечают, что бюджетные предложения Греции могут стать базой для соглашения, а переговоры по реформам в стране могут завершиться уже на этой неделе. Внеочередная встреча состоится сегодня, а уже завтра начнется двухдневный саммит глав стран и правительств еврозоны.

Вчерашнюю сессию поддержали данные PMI отдельных стран и еврозоны в целом. Так, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в июне вырос после двухмесячного периода падения. По итогам торгов сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,16%. Британский FTSE 100 к концу торгов поднялся на 0,13%, французский CAC 40 - на 1,18%, германский DAX - на 0,72%. Греческий индикатор ASE вчера подрос еще на 6,1%, днем ранее уже поднявшись на целых 9%.

На новостях о том, что правительство Нидерландов готово приобрести акции Air France-KLM, акции этого перевозчика выросли на 2,1% - государство готово помочь компании в конкурентной борьбе с лоукостерами. Ценные бумаги Ladbrokers Plc поднялись вчера на 15%, когда британский букмекер подтвердил слух о слиянии с Gala Coral Group Ltd.

Акции нефтесервисной фирмы Transocean Ltd. поднялись на 3,8%, когда компания объявила о росте числа заказов — с мая она получила новые заказы на сумму $109 млн. Кроме того, акции UniCredit SpA упали на 1%, когда этот итальянский банк объявил о пересмотре стратегического плана развития.

В лидерах роста вчера отметились компании BMW AG (+2%), Deutsche Post AG (+1,8%), Daimler AG (+1,47%), Deutsche Bank AG (+1,41%) и HeidelbergCem (+1,17%). В лидерах падения - RWE AG (+0,6%), Lufthansa (-0,38%).