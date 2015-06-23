На азиатской сессии выросли все основные индексы

Shanghai Composite пережил очередную очень драматическую сессию. После того, как большую часть сессии он находился в минусе на 2%, в конце торгов он ушел в зеленую зону и завершил день ростом на 2,2%.

Однако аналитики HSBC ожидают, что в краткосрочной перспективе коррекция продолжится: регулятор рынка ценных бумаг страны пытается охладить опасно перегревшийся рынок.