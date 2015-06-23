На азиатской сессии выросли все основные индексы

Сегодня все главные индексы в Азии завершили торговую сессию в зеленой зоне. Инвесторы и здесь испытывают большой оптимизм на тему греческих переговоров. Даже Shanghai Composite, который уверенно падал несколько последних сессий и в течение прошлой недели потерял около 13%, сегодня вырос.
Shanghai Composite пережил очередную очень драматическую сессию. После того, как большую часть сессии он находился в минусе на 2%, в конце торгов он ушел в зеленую зону и завершил день ростом на 2,2%.
Однако аналитики HSBC ожидают, что в краткосрочной перспективе коррекция продолжится: регулятор рынка ценных бумаг страны пытается охладить опасно перегревшийся рынок.
Hang Seng прибавил по итогам дня 1%. Гонконгский рынок вдохновлен оптимизмом по поводу греческих переговоров и свежих данных PMI в Китае: промышленность по-прежнему замедляется, но темпы снижения оказались слабее, чем ожидалось. Это позволяет надеяться на то, что скоро начнется рост.
Nikkei прибавил 1,9%. Японский индекс продолжил вчерашний рост и коснулся своего самого высокого уровня за последние 15 лет. В фокусе — один из «тяжеловесов» индекса: Softbank, который формирует совместное предприятие с Bhatri Enterprises и тайваньской компанией Foxconn Technology. Акции Softbank поднялись на 1,5%. Toshiba выросла на 0,9%, компенсировав более ранние потери.
S&P/ASX 200 прибавил 1,3%. Австралийский индекс — на трехнедельном максимуме, лидером роста выступил банковский сектор. Commonwealth Bank of Australia показал рост на 2%, инвестиционная группа Macquarie прибавила 1,4%.
Kospi прибавил 1,3%. На настроениях инвесторов в южнокорейские ценные бумаги тоже сказался греческий оптимизм. Samsung Electronics взлетела на 3,1% после того, как на прошлой неделе дошла до семимесячных минимумов.