Во вторник европейские фондовые рынки продолжают расти

Фондовая Европа открылась дружным ростом во вторник: инвесторы по-прежнему возлагают большие надежды на переговоры по Греции. Stoxx Europe 600 начал торги с роста на 0,7%. К 10.52 мск DAX вырос на 0,89%; FTSE 100 прибавил 0,21%; CAC 40 окреп на 0,82%; IBEX 35 в плюсе на 0,60%; FTSE MIB — на 0,34%.

Французский и немецкий индексы поддерживаются еще и позитивными статистическими данными PMI. В июне композитный PMI во Франции вырос до четырехлетнего максимума, в Германии оказался выше прогнозного. Это свидетельствует о том, что экономика еврозоны продолжает развиваться, даже несмотря на многомесячную греческую мыльную оперу.

Между тем, по Греции поступают крайне противоречивые данные. Так, Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, на своей ночной сегодняшней конференции выразил убеждение в том, что в течение текущей недели договоренность будет достигнута.

Ангела Меркель тем временем высказывается очень осторожно: она не может дать никаких гарантий того, что стороны придут к соглашению, потому что предстоит еще много работы. В этом с ней согласна глава МВФ, Кристин Лагард.

Впереди сегодня сводные данные PMI по еврозоне за июнь.



