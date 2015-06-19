Банк Японии не стал дополнительно смягчать денежно-кредитную политику

Руководитель Банка Японии, Харухико Курода, заявил, что нынешнее ослабление иены не наносит вреда экономике. По его словам, мнение о том, что слабая иена лишает денежно-кредитную политику гибкости. Тем самым он смягчил свое недавнее предупреждение о том, что национальная валюта ушла слишком далеко вниз.

Управляющий совет японского кредитора принял решение по монетарной политике на ближайший месяц. Банк Японии решил придерживаться текущей стратегии повышения денежной базы на 80 трлн иен в год путем агрессивной скупки активов.

Сохраняется и радужный прогноз экономического роста. Курода подтвердил, что примерно к сентябрю 2016 года регулятор ожидает достижения целевого уровня инфляции в 2%. Этот срок многие экономисты считают слишком оптимистичным. Глава Банка Японии сказал: «Рынок труда растет, доходы улучшаются, и экономика страны продолжает восстанавливаться». Это просигнализировало о том, что Япония может обойтись без дополнительного смягчения.

На прошлой неделе Курода заявил в парламенте, что реальный, эффективный курс обмена национальной валюты «слишком уж снизился». Это вызвало резкое ралли японской валюты, и с тех пор она торгуется в районе 121 — 124 иены за доллар. Сегодня к 14.32 мск USDJPY находится на уровне 123,10. Отвечая на вопрос о том, не схитрил ли он в попытке предотвратить дальнейший рост доллара до 125 иен, Курода ответил: «Я никогда не говорил и никогда не скажу что-либо конкретное об уровнях валют или о темпах движения котировок».



