В четверг европейские фондовые индексы умеренно подросли

Торги в четверг не принесли на фондовые рынки Старого Света серьезных изменений. Участники торгов напряжены в ожидании того, как же закончится бесконечный греческий сериал. Казалось бы, это должно было бы надавить на индексы и увести их в глубокий минус. Однако в глубокой депрессии только афинский ASE, остальные индексы были поддержаны результатами встречи ФРС США и хорошей статистикой из Америки.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,13%; FTSE 100 вырос на 0,41% (британский индекс меньше зависит от греческих страхов); CAC 40 окреп на 0,27%. DAX показал хороший рост: он увеличился на 1,11%.

SAP SE, увидев слабую квартальную отчетность своего прямого конкурента, Oracle, на всякий случай тоже подешевела на 0,5%.

ABB Ltd упала на 3,2%; аналитический отдел UBS рекомендует продавать акции шведско-швейцарского концерна.