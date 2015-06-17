Фьючерсы на золото дешевеют

Сегодня фьючерсы на золото подешевели: инвесторы боятся ястребиных заявлений ФРС о сроках роста процентной ставки. Если ставка будет увеличена в ближайшее время, то это автоматически поддержит доллар и окажет давление на золото: в период удорожания валюты инвесторы стремятся вкладываться в нее, а не в непроцентные активы-убежища, такие, как золото. На 11.31 мск тройская унция золота с поставкой в августе стоит 1 179,50 доллара. Платина с ценой в 1 075,75 доллара за тройскую унцию находится на шестилетнем минимуме, палладий с $730,60 долларами за унцию — на четырехмесячном минимуме.

Последние месяцы драгоценные металлы держались в узком диапазоне из-за неопределенности по процентной ставке. Эксперты рынка предполагают, что если Джанет Йеллен сегодня покажет ястребиную риторику, то золото найдет поддержку на уровне 1 165 $, а доллар непременно вырастет.

Единственное, что подогревает сегодня спрос на золото — греческий долговой кризис, но его влияние несоизмеримо меньше. Премьер Греции Алексис Ципрас вчера обвинил международных кредиторов в попытке «унизить» Грецию и намекнул на готовящийся Grexit. Это чуть увеличило интерес инвесторов к золоту, однако сегодняшнее ожидание результатов встречи ФРС и перспектива роста ставки до конца года, впервые почти за 10 лет, оказалось сильнее.

Техническая картина по металлу тоже медвежья.