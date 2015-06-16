В понедельник европейские индексы снизились

Очередная неудача в переговорах по греческому вопросу негативно повлияла на европейские фондовые индикаторы в понедельник. Stoxx Europe 600 снизился на 1,6%. FTSE 100 потерял 1,1%; CAC 40 – 1,75%; DAX ослаб на 1,89%. Вполне предсказуемо рухнул греческий ASE (минус 4,7%), в лидерах падения — крупные банки. Alpha Bank AE и Pireaus Bank потеряли 9% капитализации.

Очередное обсуждение греческого вопроса отодвигается на 18 июня, когда состоится встреча Еврогруппы, причем Греции предлагается самой сделать первый шаг для компромисса. Крупнейший немецкий ритейлер Metro AG потерял 4,7%: он продает свою сеть Galeria Kaufhof канадской компании Hudson's Bay Co за 2,83 млрд евро.

Рейтинг авиаперевозчика EasyJet в RBC Capital Markets снижен до «ниже рынка», поэтому компания потеряла 2,3%.