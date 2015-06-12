Золото снижается в пятницу на сильной американской статистике

Сегодня золото снизилось: американская сессия огорчила желтый металл сильными экономическими данными, укрепившийся доллар добавил давления. К 13.05 мск августовский фьючерс на золото стоит 1 179,30 долларов за тройскую унцию. Однако по итогам недели желтый металл пока остается в плюсе на 0,96% (впрочем, неизвестно, что покажет нам последняя сессия этой недели на Уолл-стрит).

Поддерживающий фактор для золота — внезапно прерванные переговоры по греческому вопросу. Неожиданно для всех Брюссель покинули представители МВФ, которые заявили, что разногласия слишком велики. Следом за ними домой вернулись афинские делегаты. И хотя все пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, вероятность провала переговоров становится все более яркой и выпуклой. Всё это поддерживает цену на актив-убежище, которым является золото. В случае объявления дефолта по греческим долгам, поддержка для драгоценных металлов станет еще сильнее. В золото инвесторы бегут при возникновении неопределенных ситуаций и при риске потерять свои активы или их часть.

Но есть и другой, не менее сильный фактор, влияющий сегодня на золото — правда, в отрицательном ключе. Одна за другой из США поступают обнадеживающие цифры макростатистики. Соответственно, растет возможность скорого подъема ключевой ставки ФРС. А это событие заставит инвесторов покинуть непроцентные активы — такие, как золото — и вкладываться в дорожающий доллар.

Кроме всего прочего, цены на золото продолжают подрываться слабым спросом на физические слитки в Азии и отток из биржевых фондов. Ранее на неделе активы крупнейших мировых фондов, торгующих золотые фьючерсы, упали до самого низкого уровня с сентября 2008 года.



