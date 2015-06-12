Уолл-стрит выросла на хорошей статистике, но ненамного: Греция в фокусе

Американские фондовые индексы в четверг слабо выросли. DJIA прибавил 0,22%; S&P 500 окреп на 0,17%; Nasdaq Composite вырос на 0,11%. Драйвером для позитивной динамики стала позитивная макростатистика: розничные продажи в США в мае выросли на 1,2% — это больше, чем ожидалось, поскольку домохозяйства увеличили закупки автомобилей и других крупных товаров. Хорошая статистика по розничным продажам последовала вслед за другими позитивными цифрами этой недели. У инвесторов складывается впечатление о том, что экономика набирает обороты. Однако дорога американской фондовой биржи к полноценному ралли осложняется греческим вопросом. Именно поэтому рост индексов оказался не очень впечатляющим.

Одним из наиболее активных секторов S&P 500 стал медицинский. Соответствующий подындекс вырос на 0,5% за день. Eli Lily добралась до своего 14-летнего максимума и закрылась в плюсе на 4,1%. Инвесторы ждут окончания длительного судебного разбирательства по экспериментальному препарату от болезни Альцгеймера, который уже в ближайшие недели может стать доступным для докторов. Акции компании с понедельника прибавили уже 10, 3%.

Выделялся и коммунальный подындекс (+0,7%). Доходность госбондов США отступили.

Акции Twitter выросли на 5,6% на новостях о том, что генеральный директор компании, Дик Костоло, уходит в отставку. Костоло давно критиковали акционеры, разочарованные медленным ростом и непредсказуемым менеджментом.



