Европейские индексы выросли в четверг

В четверг большинство европейских индексов закончило торги в плюсе, однако обстановка была довольно нервозной. FTSE 100 прибавил 0,24%; DAX окреп на 0,60%; САС 40 вырос на 0,74%. Вечером, перед самым закрытием торгов, прошла новость о том, что МВФ отозвал своих представителей с переговоров из-за слишком больших противоречий по обсуждаемым вопросам.

Инвесторы обеспокоены тем, что долговые переговоры по Греции могут привести в итоге к дефолту страны и непредсказуемым движениям внутри еврозоны. Правда, часть оптимистично настроенных инвесторов не верят в то, что Греция может покинуть Евросоюз, и поэтому продолжают держать у себя греческие активы.

Отлично закончили день акции автопроизводителей: к примеру, бумаги Daimler выросли на 1,3% после того, как компания объявила свой благоприятный прогноз на II квартал.

DAX вырос уже на 16% с начала 2015 года, но сейчас он на 8,5% ниже рекордных максимумов апреля. Эксперты предполагают, что в долгосрочном контексте немецкий индекс оценивается вполне по-бычьи, но на ближайшие несколько месяцев он застрял в боковом тренде.



