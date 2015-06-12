МВФ неожиданно прервал переговоры с Грецией в четверг вечером

Вчера вечером Международный Валютный Фонд неожиданно отозвал своих представителей из Брюсселя, где проходил очередной раунд переговоров по программе спасения Греции от банкротства и объявления дефолта по своим долгам.

Представители МВФ объясняют этот шаг тем, что переговоры, по сути, застряли на месте, а разногласия сторон слишком велики, причем эти разногласия касаются не второстепенных, а основных положений сделки. Пресс-секретарь МВФ, Герри Райс, сказал, что до достижения соглашения стороны слишком далеки. Теперь МВФ ждет шагов навстречу от Греции.

Напряженность нарастает: вчера вечером президент Евросоюза Доналд Туск в резких выражениях высказался, что «время на игры кончилось».

Вчера источник WSJ в дипломатической сфере говорил, что вполне возможно, встреча в Брюсселе была последней попыткой сделать сделку возможной.

30 июня завершается программа помощи Греции, и тогда же страна должна будет выплатить 1,6 млрд евро в МВФ. Аналитики и политические круги считают, что Афины не смогут найти эти деньги, если не получит новой помощи от «тройки» (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ). 18 июня состоится очередное заседание министров финансов еврозоны, и многие эксперты рынка ждут, что именно на нем решится судьба Греции.