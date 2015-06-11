Индексы Старого Света выросли в среду

Вчера европейские индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне. Stoxx Europe 600 вырос на 1,8%; FSTE 100 — на 1,2%; САС 40 — на 1,8%; DAX подскочил на 2,4%.

Объясняется это в основном внутренними причинами. Так, к примеру, выросли котировки крупных нефтяных компаний на фоне восстановления цены на «черное золото». К примеру, Tullow Oil подскочила на 6,7%.

Британская сеть универмагов J Sainsbury Plc увеличила котировки на 4,5% в результате своих отчетов за минувший финансовый квартал. По сравнению с крупнейшими конкурентами, ее снижение продаж оказалось самым умеренным.