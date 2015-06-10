Фондовая Европа снова ушла в минус

Европейские фондовые рынки вступили в самый долгий с начала года период непрерывного снижения котировок. Сессия во вторник стала шестой подряд, закончившейся в красной зоне. Основная причина недоверия инвесторов — Греция. Вчера международные кредиторы получили очередное предложение из Афин, которое не соответствует их требованиям. Отразилась на настроениях европейских инвесторов и негативная макростатистика из Китая.

Stoxx Europe 600 вчера потерял 0,39%. FTSE 100 ослаб на 0,53%; CAC 40 снизился на 0,15%; DAX опустился на 0,58%.

Что касается отдельных акций, то на 2,7% опустились котировки бумаг Deutsche Telecom. Deutsche Bank проходит через расследование операций клиентов. В его офисах проходят обыски, поэтому капитализация крупнейшего немецкого кредитора снизилась вчера на 2,5%.

HSBC Holdings вчера стал главным ньюсмейкером кредитного сектора: он объявил о реконструкции, планах сокращения расходов и штата. Логичное следствие: минус 1% рыночной стоимости.

Ресурсный сектор тоже просел. Societe Generale снизил оценку бумаг Anglo American Plc и Rio Tinro c “покупать» до «держать». Итог — потеря капитализации на 2% и 1,3% соответственно.