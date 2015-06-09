Золото подросло во вторник, но прогнозы остаются медвежьими

Золото прибавило в цене к обеду вторника: к 11.42 мск фьючерс на август стоит 1 177,00 за тройскую унцию. При этом повышение очень локальное, желтый металл по-прежнему остается на минимумах 11 недель: инвесторы боятся роста процентной ставки ФРС США. В пятницу эти ожидания дополнительно укрепились за счет оптимистичной макростатистики по payrolls.

Поддержку золоту оказывает снижение котировок доллара США. «Ослабление доллара помогает подтолкнуть золото вверх, хотя среднесрочный прогноз на драгметаллы остается слабым», — говорит аналитик ANZ, Виктор Тьянпирья.

Другие трейдеры отметили, что у золота фактически больше нет факторов для роста, даже несмотря на снижение доллара к евро и иене. Медвежьи настроения по драгметаллу поддерживаются еще и позицией крупнейших инвесторов. Запасы SPDR Gold Trust, одного из крупнейших в мире биржевых фондов, торгующих золотом, находятся на самом низком уровне с середины января. Это серьезно девальвирует любые локальные достижения золота.

Единственное, что хоть как-то может оказать среднесрочную поддержку доллару — напряженность греческой ситуации. Неспособность сторон договориться, а может быть, даже выход страны из еврозоны может стать хорошим драйвером для роста цены на «убежища», каковым является золото. Трейдер MKS Group, Джейсон Черизола говорит: «Греческие новости должны обеспечить поддержку рынку, но техническое сопротивление на уровне $1 185, скорее всего, останется слишком тяжелым».