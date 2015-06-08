Взорвется ли в среду китайский фондовый рынок?

Среда может стать великим днем для китайского фондового рынка. В этот день, за четыре часа до открытия шанхайской биржи, MSCI объявит, примет ли он номинированные в юанях А-акции в ласковых объятиях своего чрезвычайно влиятельного индекса MSCI Emergimg Markets. Индекс этот отслеживает активов примерно на 1,7 трлн долларов по всему миру. Аналитики на низком старте: этот шаг мог бы дать запал значительному ралли голубых фишек из списка Shanghai Composite. Недавний репортаж из газеты The Wall Street Journal перечислил изрядное количество серьезных инвестиционных фондов, таких, как Vanguard Group, которые уже покупают китайские акции в преддверии решения MSCI.

Акции китайских компаний с листингом в Гонконге (известные как H-акции) уже в значительном количестве присутствуют в индексе MSCI EM. Совсем недавно А-акции (акции китайских компаний с листингом в Шанхае) были добавлены в переходный глобальный индекс, и вот теперь рынки ждут, войдут ли они в эталонный список в сентябре 2015 года.

Возможное включение в MSCI EM наделало уже много шума в китайских СМИ, но многие аналитики не уверены, что оно произойдет уже на этой неделе. По их мнению, MSCI подождет подольше, пока финансовые реформы страны не будут дополнительно укреплены и развиты.

Что касается принципиального вопроса о включении китайских компаний в один из самых влиятельных мировых индексов, то аналитики, внимательно следящие за рынком Поднебесной, не сомневаются: рано или поздно это все равно произойдет.

В июне прошлого года некоторые инвесторы предсказывали, что об этом не может быть и речи, потому что Китай, как мог, ограничивал доступ на свой рынок. Однако с тех пор рынки Поднебесной были удивительно быстро «раскручены»: чего стоит только система Hong Kong Stock Connect, которая позволяет иностранным розничным инвесторам входить в акции материкового Китая.

Но даже несмотря на такую либерализацию, основатель гонконгской компании China Forward Capital Group и ее главный директор по инвестициям, Ки Вонг, считает, что MSCI подождет еще немного. Илья Фейгин, управляющий директор брокерской компании WallachBeth Capital (Нью-Йорк) видит «более, чем 80%-ные шансы» того, что А-акции Китая уйдут в индекс не раньше июня 2016 года. «Предстоящее 9 июня объяснение, вероятно, просто будет содержать некие прогнозные заявления по этому поводу», — сказал он в комментарии для портала MarketWatch. Однако затем Фейгин добавил, что не удивится даже и если включение произойдет завтра, особенно учитывая быстрый рост капитализации рынка материкового Китая и схему гонконгско-шанхайского объединительного портала.

«Важность Китая, его рыночная капитализация и экономический вклад в глобальную систему не могут быть проигнорированы, и задержка связана только с поиском консенсуса среди топ-менеджеров».

Среди скептиков по немедленному включению акций в индекс MSCI EM есть те, кто указывают на необходимость дальнейшего открытия китайского рынка. «Для А-акций все еще трудно присоединиться к глобальным ориентирам MSCI”, — писала в среду одна из крупнейших брокерских компаний Китая, Guotai Junan. — «Часть проблемы заключается в том, что доступ для институциональных инвесторов — будь то через схему Stock Connect или с использованием одной из ранее открытых программ (QFII и RQFII) — все еще недостаточен. Нужно ускорить открытие рынков капитала».

Вполне возможно, что нужно расширить квоты для программ QFII и RQFII, а также запустить второй Stock Connect — на этот раз объединяющий биржу Гонконга с Шэньчженьским фондовым рынком. Лимиты торговых объемов, установленные с шанхайско-гонконгской программой, тоже, видимо, стоит увеличить.

Ки Вонг добавляет: «Можно ослабить и лимиты доли иностранных инвесторов в китайских компаниях. Рост внешней институциональной собственности А-акций, несомненно, изменит правила игры и улучшит их».

На такие шаги уже намекал финансовый регулятор страны, Китайская Комиссия по регулированию ценных бумаг, которая аргументировала ими необходимость повышения глобальной конкурентоспособности китайских рынков.

В любом случае, если долгожданное включение произойдет — шанхайскую биржу, вероятно, ждет взрывной рост в ближайшие дни. Сейчас H-акции материкового Китая с листингом в Гонконге составляют около 25% общего списка индекса MSCI EM. Если А-акции присоединятся к этой теплой компании - в Шанхай придут миллиарды долларов. Потенциально китайские акции могут составить до 27% общего объема в MSCI EM, согласно предварительной оценке HSBC, данной в прошлый четверг.







Лора Хи, репортер Marketwatch в Гонконге. Пересказ - Tugrikk

