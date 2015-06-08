Европейские индексы опять снижаются. DAX ушел в коррекцию

Тенденция прошлой недели продолжается: европейские индексы идут вниз, а немецкий индикатор и вовсе сполз в глобальную коррекцию, потеряв уже 10% от своего апрельского пика.

К 14.12 мск DAX снизился на 0,49%; FTSE 100 упал на 0,01%; CAC 40 похудел на 0,67%. Сводный индекс Euro Stoxx 50 в минусе на 0,58%. Сильнее всего к настоящему моменту упал португальский индекс PSI 20, который потерял 1,6%.

Хендрик Кёниг, стратег в B. Metzler Seel Sohn & Co. (Франкфурт), комментирует ситуацию с немецким индикатором: «Все положительные импульсы, которые вели рынки вверх, либо завершились, либо уже заложены в цену активов. Мы вполне определенно ждали коррекции DAX. Более того, вполне возможно, что есть и риск дальнейшего снижения, особенно с учетом возможных внешних шоков (к примеру, греческой ситуации) или в случае укрепления евро».