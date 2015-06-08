Золото слабо растет

Доллар успокоился, фондовые рынки низкие, и на этом фоне золото робко пытается пойти вверх. К 13.54 мск фьючерс с поставкой в августе стоит 1 173,40 доллара за тройскую унцию. Однако сильная американская статистика, вышедшая в пятницу, позволила инвесторов поверить в скорое повышение процентной ставки ФРС в сентябре. Это продолжает давить на такие безопасные (но непроцентные) активы, как золото и другие драгоценные металлы. В пятницу металл коснулся самой низкой отметки с 19 марта ($1 162,35). Сейчас, по мнению аналитиков, следующий крупный уровень поддержки для золота колеблется вокруг мартовского минимума в $1142.

Старший менеджер Saxo Bank, Оле Хансен, комментирует ситуацию: «Золоту удалось выкарабкаться и закрыться выше уровня в $1170 в пятницу. Сегодня оно продолжает медленно расти на чуть ослабевшем долларе. Фундаментальных причин для роста золота практически нет, но на этом уровне все равно находятся покупатели».

Сегодня золото поддерживается продолжением падения европейских акций.

В воскресенье поступили угрозы от Ассоциации горняков Южной Африки и Строительного Союза о возможности забастовки. Это потенциально может уменьшить уровень производства золота и оказать определенную поддержку ценам.