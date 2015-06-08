Эксперимент 1:1000 или Можно ли превратить 10 долл в 10 000 долл???

Привет всем, кто заглянул в мой блог!! Давайте знакомиться!

Меня зовут Андрей. Я уже 4 года в трейдинге, есть хороший опыть и практический и теоретический. Освоено много информации, много чего опробовано, протестировано, откатано, расписано и т.д.. Работаю не только на Форекс, но и на MOEX (Московская биржа).

На сегодня я занимаюсь инвестированием и трейдингом профессионально, хотя еще не так давно у меня была другая профессия, другая работа, другой сектор экономики, и, возможно, даже другие мысли на этот счет. Но все течет, все меняется...

Решил завести этот блог просто потому, что хочется делиться информацией с кем-то еще, кто в теме. А если конкретно, то я решил сделать проект, в котором я постараюсь на реальном счете превратить 10 долл. в какие бы то ни было значительные деньги, используя те инструменты, которые предлагает современная действительность. Планирую публиковать новости раз в неделю, хотя, если будет интересная информация по ходу дела, то конечно и чаще.

Итак, что мы имеем на сегодня. Сегодня у меня на счету 20 долл уже, т.к. мой проект начался еще в марте. Начался он конечно же с Центового счета, на котором мои 10 долл казались мне 1000 долл :))))) И вот потихоньку счет рос примерно такими темпами: +7% в марте, +19,2% в апреле + 35% в мае, + еще немного в июне. И вот мы имеем 20 баксов.

Т.к. темпы роста не интересны с учетом той суммы, что у меня есть, я сегодня перевел деньги на стандартный счет, в долларах. А чтобы можно было хоть как-то торговать, мое плечо = 1:1000. Мой риск в такой работе очевиден и крайне высок, т.к. 20ти долларов хватит всего на 6 - 10 сделок (( Но и возможная прибыль потенциально выше, конечно. Посмотрим, что получится! В ближайшее время, планирую подключить мониторинг он-лайн, в сигналах и т.д.. Будет нагляднее.

Всем Успехов!!!



