Фондовые рынки Европы снизились в пятницу на беспокойстве о Греции

Рынки ценных бумаг Старого Света большую часть прошедшей недели провели в миноре. Не стала исключением и пятница. Дело в том, что Греция все-таки не провела очередной платеж в МВФ, обратившись с просьбой объединить все июньские транши в один и позволить выплатить их в конце месяца. Это второй в истории МВФ подобный случай после того, как такую практику применила Замбия.

Так или иначе, впереди теперь еще минимум три недели неопределенности, в результате чего европейские индексы чувствуют себя неуверенно, а греческий ASE — и вовсе упал на 5%. Крупные кредиторы страны — Eurobank Ergasias и Piraeus Bank – обвалились более чем на 10%.

Stoxx Europe 600 в пятницу потерял 0,93%, скатившись до четырехнедельного минимума. В течение недели сводный индекс «похудел» на 2,7%. FTSE 100 потерял 0,8%; CAC 40 и DAX снизились на 1,3%.

Телекоммуникационная компания Vodafone Group Plc снизилась на 2,4% на новостях об обсуждении обмена активов с Liberty Global Plc.

Deutsche Bank стал дешевле на 1,7%: там начинается внутреннее расследование касательно предполагаемого отмывания денег российских клиентов примерно на 6 млрд долларов.

Громкая сделка Syngenta AG и Monsanto, которая в последнее время активно обсуждалась в прессе, скорее всего не состоится: антимонопольные регуляторы выступают против. В итоге Syngenta подешевела на 2,3%