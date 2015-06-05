Американские торги завершились в четверг общим падением

Вчерашние торги на американских фондовых площадках закрылись в минусе — инвесторы до сих пор следят за новостями из Греции, плюс на движении акций сказалось падение цен сырьевых товаров, сообщает Bloomberg. По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,94% - до отметки 17905,58, Standard & Poor's 500 снизился на 0,86% - до 2095,84, а Nasdaq Composite потерял 0,79% - он упал до отметки 5059,12 пункта.

Вчера вечером стало известно, что греческий центробанк обратился к Международному валютному фонду с просьбой объединить все четыре июньских платежа фонду в один, чтобы выплатить сразу всю сумму в конце месяца. Первый платеж по плану намечен на сегодня, это около 300 млн евро, а всего в июне Греция должна перевести в МВФ почти 1,6 млрд евро.

Сегодня рынок ждет майских данных о безработице в США, которые выйдут в 15:30 мск. Участники торгов рассчитывают на новые сигналы по срокам подъема процентной ставки ФРС.

Акции сырьевых компаний вчера снизились вслед за падением цен на нефть и металлы. Ценные бумаги Freeport-McMoRan Inc., химкомпаний DuPont Co. и Mosaic Co. подешевели более чем на 1,7%. Стоимость акций Chesapeake Energy Corp. упала на 3,8%, Exxon Mobil Corp. - на 0,9%.

Котировки акций банков снизились вслед за падением доходностей американских гособлигаций - акции Wells Fargo & Co. подешевели на 1,4%, Bank of America - на 0,9%. В лидерах роста вчера оказался только Goldman Sachs (+0,28%), все остальные компании снизились.