Идейный вдохновитель японской монетарной политики — Питер Пэн

Руководитель Банка Японии, Харухико Курода, выступая на двухдневной конференции по денежно-кредитной политике, рассказал, кто вдохновил его на беспрецедентную по объемам программу монетарного стимулирования. Музой японского регулятора оказался... Питер Пэн.

Господин Курода рассказал, что лучший инструмент в наборе, которым располагает центробанк, — сила убеждения.

«Думаю, многие из вас знакомы с историей о Питере Пэне, где он говорит: «когда ты начнешь сомневаться в том, что можешь летать — ты навсегда разучишься это делать». То, что нам нужно — это позитивный настрой и вера. Каждый раз, когда центробанки сталкиваются с огромным количеством проблем, — они их преодолевают, потому что находят новые решения».

Это замечание стало очередной необычной аналогией, которую Курода использовал для иллюстрации борьбы Банка Японии с дефляцией.

Руководитель японского регулятора ранее сравнивал свою политику с ракетой, преодолевающей силу земной гравитации. Еще одна аналогия, которую он приводил в своих предыдущих выступлениях — борьба президента ФРС США Пола Волкера с инфляцией в 1980-х.

Однако все это время остается неизменным то, на чем Курода делает акцент: учитывая, что Япония начала с очень низкого уровня процентной ставки, единственный способ для стимулирования экономики — это вера общества в то, что инфляция действительно вырастет.

Сейчас Банк Японии в части летательных навыков больше походит на Венди, чем на Питера Пэна: инфляция в стране застряла на нуле, и Курода использует любую возможность для укрепления своей приверженности будущей инфляции.