Золото на трехнедельных минимумах

Золото находится на трехнедельных минимумах. К 11.00 мск июльский фьючерс на золото стоит 1 181,80 долларов за тройскую унцию. На металл давят сразу несколько факторов. Во-первых, поступила порция оптимистичной макростатистики из США, что дало инвесторам повод ждать роста процентной ставки США. Во-вторых, в греческом долговом кризисе появился прогресс, а значит, рынок не будет спешить убегать в безопасные активы.

Так, в среду макростатистика США показала снижение дефицита торгового баланса, компании увеличили найм в мае (после снижения в апреле). Инвесторы рассматривают эти цифры как признаки некоторого восстановления экономики после сокращения в первом квартале, а значит, ожидания роста ставки ФРС укрепляются.

Аналитик Societe Generale Робин Бар говорит: «Наш прогноз по золоту остается медвежьим. Если, как и ожидается, экономический рост в США укрепится за лето, рост ставок в сентябре будет неизбежным. Это одновременно поднимет доллар и снизит спрос на беспроцентные активы — такие, как золото».

Долговой кризис в Греции тоже сегодня усилил давление на желтый металл. Появились признаки того, что Афины приближаются к сделке. Греческий премьер, Алексис Ципрас, выйдя к журналистам после ночных переговоров с высокопоставленными чиновниками ЕС в Брюсселе, сказал, что сделка «уже в поле зрения» и что Афины перечислят платеж в МВФ завтра. Это снижает вероятность дефолта, выхода Греции из еврозоны и, как следствие, массового захода инвесторов в безопасное золото.