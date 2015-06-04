Европа вчера подросла, но сводный индекс Stoxx 600 упал на 0,13%

По итогам торгов в среду, 3 июня, сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx 600 снизился на 0,13%, однако европейские фондовые индикаторы выросли, как сообщает Bloomberg. Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 0,32%, французский CAC 40 — на 0,59%, германский DAX — 0,80%. Греческий фондовый индекс подрос на 4,13% на новостях о переговорах правительства страны с кредиторами.

До сих пор в центре внимания рынков остаются переговоры Греции с кредиторами о финпомощи и масштабных экономических реформах, которые должна провести страна. Однако, как сообщает сегодня Финмаркет, переговоры в Брюсселе завершились безрезультатно. Уже в эту пятницу Греция должна перевести очередной платеж в МВФ, и Ципрас дал понять, что Афины не собираются нарушать свои обязательства. "Не беспокойтесь", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Вчера также во время пресс-конференции после заседания Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что пока рано говорить о близком успехе переговоров с Грецией.

На самом заседании ЕЦБ объявил о том, что не будет менять процентные ставки, а эксперты банка повысили прогноз инфляции в еврозоне на этот год с нуля до 0,3%.

Вчера акции Credit Suisse подорожали на 3,9%, когда эксперты RBC Capital Markets улучшили оценку бумаг и после новостей о новом главном исполнительном директоре. Котировки акций Royal Ahold NV и Delhaize Group выросли на 5,9% и 7,4% соответственно, когда прошла позитивная новость об их слиянии.