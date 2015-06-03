Европейские фондовые индексы растут на решении ЕЦБ по процентной ставке

В среду днем европейские акции растут после того, как Европейский центральный банк сохранил ключевые процентные ставки без изменений. ЕЦБ решил сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%, ставку по депозитам в -0,2%, а ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,3%. После итоговой пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги пара EUR/USD резко подросла — до отметки 1,1170 (+0,15%) к 16:13 мск. К этому времени европейские индексы также показывали рост: Британский FTSE 100 вырос на 0,49%, германский DAX — на 0,86%, французский CAC 40 — на 0,89%, а греческий показатель подрос на 4,42%.

Между тем, данные, опубликованные в среду, показали, что деловая активность в еврозоне немного замедлилась в мае. Окончательный показатель композитного индекса менеджеров по закупкам от Markit (PMI) был на отметке 53,6 в прошлом месяце, выше прогнозов, но ниже оценки в апреле. Между тем, уровень безработицы в зоне евро немного снизился - до 11,1% в апреле, согласно статистике Евростата, с 11,2% в марте.

Все еще в центре внимания остается Греция, рынок ждет новостей о сделке с кредиторами. В среду Financial Times сообщила, что проект предложения от кредиторов Греции включает требование Греции добиться первичного профицита бюджета в размере 1% от ВВП в этом году.